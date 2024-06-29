(8) شروط للمدارس السودانية في مصر للحصول على تصديق تقديم الخدمة التعليمية

القاهرة: السوداني

أعلنت المستشارية الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة، بأنها في تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر. وأكدت متابعتها بصورة لصيقة التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، علماً بأنها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيصٌ للعمل.

وطالبت المستشارية بضرورة الالتزام بالشروط التي طالبت بها السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بجمهورية مصر، والتي تتمثل في: “الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، إرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، إرفاق صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة، تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة”.

وشددت المستشارية الثقافية، التزامها بالمتابعة مع السلطات المصرية المعنية، لتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة للطلاب.

كما تقدمت السفارة بكامل الشكر لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر على ما تقدمه من فرص تعليمية للطلاب السودانييين المقيمين بمصر في ظل هذا الظرف الاستثنائي.