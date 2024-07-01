8 قتلى و18 مصاباً خلال قصف الدعم السريع لمسجد بالفاشر

الفاشر: متابعات

قُتل 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وأُصيب 18 آخرون، الاثنين، بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إثر استهداف طائرة مُسيّرة أطلقتها قوات الدعم السريع على مسجد بداخله مطبخ طوعي ينشط في تقديم العون للنازحين.

وقال إبراهيم الغالي، وهو طبيب بمدينة الفاشر، لـ”سودان تربيون”: “طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع أطلقت عدة قذائف على ‘تكية’ مسجد التيجانية، ما تسبّب في مقتل 8 مدنيين وإصابة 18 آخرين”.

وأشار إلى أنّ الموقع المستهدف كان يقدم الطعام بشكل يومي للمواطنين المتبقين في حي التيجانية، مما جعله وجهةً للعديد من النساء والأطفال الباحثين عن الطعام.

وتقدم مبادرات شبابية بالفاشر الطعام والمساعدات الغذائية للمتبقين من سكان الفاشر، في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ أكثر من شهرين، ومنعها وصول المواد الغذائية والدوائية للسكان.

وأفاد شهود عيان “سودان تربيون” بأنّ موجة النزوح الكبيرة لسكان الأحياء الشمالية لمدينة الفاشر ومعسكر أبو شوك مستمرة، نحو بلدة “طويلة” الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

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