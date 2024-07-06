وزير الداخلية: سلمنا الأمم المتحدة قائمة بأسماء إرهابيين يتبعون للقاعدة أطلقت سراحهم الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قال وزير الداخلية المكلف اللواء خليل باشا سايرين، إنّ مشاركة السودان في المؤتمر الرابع لقمة وزراء الداخلية ومديري الشرطة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة للفترة من ٢٦ – ٢٨ يونيو ٢٠٢٤م بنيويورك، لها دلالات واضحة على دور السودان المحوري والمهم في المجتمع الدولي وأزالت الكثير من التشكيك في مؤسسات الدولة القائمة.

وكشف في تنوير صحفي بمكتبه اليوم بوزارة الداخلية ببورتسودان أنّ الوفد سلم نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب معلومات لإرهابيين يتبعون لتنظيم القاعدة أطلقت المليشيا المتمردة سراحهم من السجون، وأوضح أن المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شارك فيه أكثر من ١٠٠ دولة، و٤٥٠ شخصاً ممثلين لوزراء الداخلية وقادة الشرطة وخبراء أمنيين وأعضاء وفود، وقال إن وفد السودان اطلع المؤتمر على أسباب الحرب في السودان وكل أنواع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا وضرورة إدانتها، كما شرح الوفد تأثير مؤسسات الشرطة بالحرب وضرورة دعمها ورفع قدرتها لمواصلة مهامها، وأضاف أن وفد السودان المشارك طالب بإشراك الشرطة السودانية في بعثات حفظ السلام الدولية، وإرسال خبراء لتدريب وبناء قدرات الشرطة السودانية في مجال آثار الحرب، مجدداً التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها.

وحول آليات متابعة نتائج الزيارة، قال إنّ بعثة السودان بالأمم المتحدة ستتابع هذا الأمر، مبيناً أن هناك لجاناً مشتركة بشأن تتفيذ اتفاقيات التعاون، وأكد أن الجلسات ناقشت طرق ووسائل عمليات حفظ السلام الحديثة والمناطق المُحتملة للنزاع، ومنع النزاع والعُنف واستدامة السلام والجهود المتصلة بمنع النزاع والعُنف وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الوفد شارك في ثلاثة أنشطة جانبيّة تتصل بالشراكات بين الأمم المتحدة ومستقبل الشرطة، وأهمية الشراكات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية في مكافحة الجريمة، إلى جانب الاطلاع على تجربة الصين في مجال حفظ السلام، وورشة عمل للسفارة النرويجية عن المقابلات الجنائية تهدف إلى تقوية التحريات الجنائية. واستعرض السيد وزير الداخلية اللقاءات التي أجراها الوفد على هامش المؤتمر مع الوفود المشاركة، حيث عقد الوفد خمسة لقاءات ثنائية، بينها لقاءات مع نائب وزير الداخلية التركي ووزير الداخلية الروسي، تناولت تعزيز التعاون الثنائي وبناء القدرات ومناقشة مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في السودان وروسيا.