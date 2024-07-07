مؤتمر الجزيرة يعلق حول اجتماع القوى السياسية والمدنية والأهلية بالقاهرة

بورتسودان: السوداني

أعلن مؤتمر الجزيرة، ترحيبه بالأشقاء في مصر، لجهودهم الكبيرة لإيقاف الحرب، ولاستضافتهم وتضامنهم مع إخوتهم السودانيين في هذه المحنة العصيبة، وسعيهم لرأب الصدع بين الفرقاء السودانيين.

على صعيد آخر، قال مؤتمر الجزيرة: “نرى أن النهج المتبع في حصر قضايا السودان في منظومات وأفراد لن يحل مشاكلنا، وأن أي مناقشات لإيقاف الحرب تكتفي بالجانب السياسي فقط دون أن تستصحب الجانب الحقوقي والقانوني لن يكتب لها النجاح”.

وأضاف في بيان له مساء الجمعة: “لقد شكلت هذه الحرب واقعاً جديداً، لذلك فإن أي تجمع لا يستصحب ضحايا الحرب وأصحاب المصلحة الحقيقيين وينظر بجدية فى معاناتهم لن يُكتب له النجاح ولن يجد أي دعم أو سند شعبي. لقد كانت الجزيرة هي الولاية الأكثر تضرراً من هذه الحرب المدمرة ومع ذلك لم تُحظَ بممثلين لها في هذا الاجتماع”.

ومضى في القول: “إنّ التعويضات وجبر الضرر وخروج مليشيا الدعم السريع من القرى ودُور المواطنين والمؤسسات المدنية والعودة الآمنة للمواطنين، يجب أن يكون في مقدمة أولويات إيقاف الحرب. وبدون المحاسبة على الجرائم البشعة والانتهاكات الفظيعة التي حدثت في الجزيرة، فإنّنا في مؤتمر الجزيرة لن نكون جزءاً من أي اتفاق”.