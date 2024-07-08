تجهيز خيام لنازحي سنجة والدندر بمزرعة رجل الأعمال وجدي ميرغني

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

تَمّ تجهيز مجموعة من الخيام المخصصة لإيواء السودانيين النازحين من مدن (سنار، سنجة والدندر) بمزرعة رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني، في منطقة “أم شجر” بولاية القضارف.

وكان وجدي، بادر عبر مجموعة شركات ومؤسسات “محجوب أولاد” بولاية القضارف بتخصيص مساحة 80 فداناً بمنطقة “ود الحوري” مجهزة بمصادر المياه والكهرباء، لتكون مقراً لاستضافة النازحين وأسرهم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالولاية.

وقد خصصت شركات “محجوب أولاد” مكاتبها بالمنطقة لتكون مقراً إدارياً لمتابعة يوميات النزوح، وتقدم المجموعة خدمات غذائية عاجلة للنازحين في المنطقة.

يذكر أن ولاية القضارف تستضيف 2 مليون نازح من كل الولايات، منهم ما يزيد عن مائتي ألف نزحوا إثر الأحداث الأخيرة في ولاية سنار.