حمدوك: الرئيس السيسي وعدنا خيراً بمعالجة أوضاع السودانيين الصعبة في مصر.. ومشكلتنا ليست مع الإسلاميين

القاهرة: محمد محمد عثمان

قال رئيس تنسيقية تقدم د. عبد الله حمدوك، إن مشكلتهم ليست مع الإسلاميين، “نحن مع أي شخص يدعو لوقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي، ولن نتعاون مع حزب المؤتمر الوطني المحلول بالقانون”.

وأكد حمدوك في حوار مع بي بي سي، أن مؤتمر القاهرة للقوى السياسية السودانية خطوة أولى في طريق إيقاف الحرب، كاشفاً عن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم خيراً في الاستجابة لطلبهم بمعالجة أوضاع السودانيين الصعبة في مصر.

وأوضح حمدوك بأنه قال للبرهان “لو كنت موجوداً في القصر الجمهوري فأنا مستعد للحضور إليك غداً، وكونك تدير البلاد من بورتسودان فهذا وضع غير طبيعي.. الاتصالات مقطوعة مع البرهان منذ أشهر ومازال الأمل يحدوني للاستجابة لدعوتنا والجلوس للتباحث في وقف الحرب”.

وبين تشكيلهم لجنة لمراجعة إعلان أديس أبابا الذي وقعوه مع قوات الدعم السريع، مضيفاً: “ظللنا ندين انتهاكاتها بصورة مستمرة”.

ومضى في القول: “منبر جدة هو الأفضل من بين الوساطات المقترحة لصناعته الأمل، وهنالك حاجة ملحة لدخول مصر والإمارات العربية المتحدة إلى طاولة المفاوضات.. ولو تم تنفيذ اتفاق المنامة لحدث اختراق كبير في قضية وقف الحرب”.