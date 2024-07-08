(تقدم) ترحب بجهود مصر والرئيس السيسي لحل الأزمة السودانية

القاهرة: السوداني

رحبت تنسيقية تقدم؛ بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر القوى السياسية والمدنية الذي انعقد بالقاهرة، وقالت إن قطاعا واسعا من أطياف المجتمع السوداني استشعر فيه خطورة الأوضاع في البلاد، وتحلى بالمسؤولية للعمل على إيقاف النزيف ورفع المعاناة عن شعبها.

كما رحبت تقدم باللقاء الذي عقده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع ممثلين عن القوى السياسية والمدنية السودانية، والذي أكد فيه أن مصر لن تألو جهداً في إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان، وستستمر في مساعدة الشعب السوداني في محنته الحالية.

وأكدت تقدم، أن مشاركتها وتعاطيها الإيجابي مع دعوة جمهورية مصر لهذا المؤتمر جاء من حرصها البالغ على فعل كل ما قد يؤدي لإحلال السلام في بلادنا. وفي سبيل ذلك، ستواصل مد الأيدي وبناء الجسور مع كل راغب في العمل لوقف الحرب.

وأضافت: “ندرك صعوبة هذا الطريق وحجم التحديات فيه، فهناك قوى أشعلت هذه الحرب وتستفيد من استمرارها، لذا فإنّ طريق السلام لن يكون معبداً بالورود. ورغم ذلك، نؤكد أننا سنواصل المسير حتى بلوغ غايات شعبنا في السلام والحرية والعدالة”.

وزادت: “نعرب عن بالغ تقديرنا لما تحقق في مؤتمر القاهرة من خطوة مهمة إلى الأمام بتوسيع قاعدة القوى المناهضة للحرب، وإحكام التنسيق بينها. ونؤكد استمرار تواصلنا الداخلي والخارجي لتسريع جهود إحلال السلام في السودان. وفي الختام، نكرر أسمى آيات الشكر لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً على هذه الدعوة الكريمة وعلى المجهودات التي تبذلها من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية في السودان”.