مباحثات بين البرهان ونائب وزير الخارجية السعودي لاستئناف منبر جدة

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض في تصريح صحفي، إن المباحثات تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة، وأضاف أن رئيس المجلس السيادي، أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساساً يبنى عليه.

مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في مايو 2023، وقال إن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة أبدى تحفظه على وجود أيِّ طرف يدعم مليشيا التمرد.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان، مشيراً للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح وكيل الخارجية أن نائب وزير الخارجية السعودي نقل لرئيس مجلس السيادة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مبيناً أن نائب وزير الخارجية السعودي أكد خلال اللقاء، حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار السودان ودعمها اللا محدود له، باعتبار أنّ استقرار السودان له تأثيرٌ مباشرٌ على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان في مختلف المجالات.

يُذكر أن اللقاء تم بحضور وكيل وزارة الخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة.