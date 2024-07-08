خبير حالة حقوق الإنسان بالسودان يصل بورتسودان ويلتقي وزير العدل

بورتسودان: السوداني

التقى وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير بمكتبه اليوم، الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر والوفد المرافق له بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم.

ورحب وزير العدل بزيارة الخبير، واصفاً إياها بالمهمة في هذا التوقيت والوقوف ميدانياً على انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة للقانون الدولي الإنساني. كما أكد سعادته، تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان.

واستعرض وزير العدل، مجهودات الحكومة لحماية المدنيين وترقية حقوق الإنسان بالسودان.

ومن جانبه، شكر رضوان نويصر، وزير العدل على الشرح الوافي عن مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السودان.