صور أقمار صناعية تظهر تدميراً واسعاً للمناطق الصناعية بالخرطوم

متابعات: السوداني

أظهرت صور أقمار صناعية، ملتقطة في الفترة ما بين 23 أبريل إلى 7 يوليو، دماراً واسعاً في المناطق الصناعية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتظهر الصور الملتقطة في المنطقة الصناعية الجديدة بسوبا جنوب الخرطوم، والتي بثتها وكالة سند للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة القطرية، استهدافات متكررة ودمارا بعدد من المصانع منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن الصور أظهرت دماراً واسعاً في منطقة بحري الصناعية، والتي تعد أكثر المناطق الصناعية تضرراً في الخرطوم، كما أنها واحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى السودان.

وتظهر الصور أيضاً أضراراً كبيرة في منطقة الخرطوم الصناعية، التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في قلب العاصمة.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة السودان للأنباء يوم 10 يونيو الماضي، صرح الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد بأنه لا يمكن تقييم خسائر القطاع الصناعي؛ لأن عمليات التخريب والنهب والتدمير ما زالت مستمرة حتى الآن بولايات الخرطوم والجزيرة.