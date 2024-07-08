الجيش: تدمير مركبات عسكرية لمليشيا الدعم السريع في عملية نوعية لمنطقة بحري العسكرية

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الاثنين، تدمير مركبات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع بواسطة قوات منطقة حطاب العسكرية في بحري.

وقال بيان للإعلام العسكري إن “قاعدة حطاب العملياتية نفذت عملية نوعية ناجحة تمكنت خلالها من تدمير ناقلة وقود وعدد من المركبات العسكرية، واستلام ثلاث مركبات أخرى بكامل تسليحها من مليشيا الدعم السريع“.

وتجددت المواجهات اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في الحارات 29 و26 الواقعة على الحدود بين محليات كرري وأمبدة غرب أم درمان، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة. كما شن الطيران الحربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تمركز قوات الدعم السريع في أحياء البستان والنخيل بمحلية أمبدة.

ونقلت “سودان تربيون” عن مصادر عسكرية، اليوم، أن قوات الجيش نصبت ارتكازات في أحياء الراشدين وأمبدة السبيل بعد بسط سيطرتها على المنطقة.