رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصل بورتسودان

بورتسودان: السوداني

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم إلى البلاد في زيارة رسمية يجري خلالها، مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان تتعلق بمسار العلاقات بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان رئيس المجلس السيادي وعدد من المسؤولين بالدولة.

ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي وفد وزاري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع نظرائهم في الجانب السوداني بغرض تطوير وترقية التعاون في مختلف المجالات بين السودان وإثيوبيا.