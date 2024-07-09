البرهان يودع آبي أحمد في ختام زيارته إلى بورتسودان 

بورتسودان: السوداني

اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، زيارته للبلاد اليوم، حيث أجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان، عبد الفتاح البرهان، وعدد من السادة الوزراء. ورافق رئيس الوزراء الإثيوبي في الزيارة وفد وزاري رفيع المستوى.

وأجرى الجانبان السوداني والإثيوبي، جلسة مباحثات مشتركة، أكدت أهمية دفع وتعزيز العلاقات وتطويرها فى مختلف المجالات، كما نوّها إلى عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تمتينها خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين.