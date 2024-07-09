وفد مقدمة القوى الوطنية يصل أديس أبابا للمشاركة في ملتقى الاتحاد الأفريقي 

أديس أبابا: السوداني

حط اليوم وفد مقدمة القوى الوطنية، رحاله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الملتقى التشاوري للقوى السياسية السودانية، الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي.

وقدم الاتحاد الأفريقي الدعوة لـ60 شخصية لحضور الاجتماع الذي يناقش الأزمة السودانية والعملية السياسية.

في وقت اعتذرت تنسيقية تقدم عن المشاركة. وبرر حمدوك عدم مشاركتهم في مبادرة الاتحاد الأفريقي بقوله: “إن الاجتماع الذي دعت له الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان في الفترة من 19 – 15 يوليو لم يخضع للتشاور الكافي بصورة مسبقة ولم يضع في الاعتبار أهمية التوافق أولاً حول تصميم العملية السياسية وقضاياها وأطرافها وأجندتها قبل الدعوة لبدايتها في أي من مراحلها”.

ونزل وفد مقدمة القوى الوطنية بفندق رادسون بلو، حيث ضم (محمد وداعة – حزب البعث، عبد العزيز عشر – حركة العدل والمساواة، الأمير جمال عنقرة – الأمين العام للجبهة الشعبية السودانية، الشريف علي الهندي – الحزب الاتحادي الديمقراطي، نور الدائم صالح – حركة تحرير السودان، إشراقة سيد محمود – الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهاشم مختار، مضوي فضل، نزار محمد علي، زينب داؤود عوض الله وماجدة عوض خوجلي).