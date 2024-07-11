هيكلة العمل المدني والسياسي في ميليشيا الدعم السريع ونقل مسؤوليتها من حميدتي إلى عبد الرحيم دقلو

بورتسودان: السوداني

كشف يوسف عزت، المستشار السياسي لحميدتي، الذي تمت إقالته أمس، إنه في شهر ابريل الماضي تمت هيكلة العمل المدني والسياسي لميليشيا الدعم السريع، في ورشة عقدت في يوغندا.

وأوضح عزت، انه تم نقل مسؤولية إدارة الهيكلة الجديدة – كان يقودها قائد الميليشيا حميدتي – إلى قائد ثاني ميليشيا الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، تحت مسمى مجلس التنسيق المدني لقوات الدعم السريع.

وقال عزت: “بعد إجازة قائد الدعم السريع لذلك وأصبح العمل جزءا من هياكل قوات الدعم السريع الرسمية طلبت اعفائي، فلا التجربة ولا القناعات تتيح لي بالعمل تحت قيادة عبد الرحيم”.