والي النيل الأبيض يُقرر احتجاز جميع سيارات الدفع الرباعي ومواتر المواطنين بالولاية!

ربك: السوداني

أصدر والي النيل الأبيض، عمر الخليفة، قراراً اليوم بالحجز والاستيلاء على مركبات الدفع الرباعي الملاكي والدراجات النارية بالولاية، استناداً على إعلان حالة الطوارئ بالولاية.

وقال الوالي في قراره: “على كل شخص يمتلك مركبة دفع رباعي أو دراجة نارية إحضارها الى اللجنة خلال (24) ساعة من إعلانه، وتحجز اللجنة على أي مركبة لم يقم مالكها بإحضارها بطرفه إلى اللجنة”. منوهاً أنه سيتم الاستيلاء على المركبات التي تقرر لجنته صلاحيتها مع التزام الولاية للمالك بتقييمها بعد نهاية حالة الطوارئ.

وأوضح القرار، إن كل من يخالف هذا الأمر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر أو الغرامة بما لا تقل عن مبلغ (10) ملايين جنيه في حالة مركبات الدفع الرباعي أو المصادرة.

وأضاف القرار: “السجن مدة لا تتجاوز (3) أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن (5) ملايين جنيه أو المصادرة في حالة الدراجات النارية.