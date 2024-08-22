الصحة العالمية: وصل 175 طناً من الإمدادات الطبية الى دارفور

الخرطوم: السوداني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وصول أكثر من 175 طناً من الإمدادات الطبية إلى إقليم دارفور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حسابه بمنصة إكس، إن 5 شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية وشركائها نقلت أكثر من 175 طناً من المواد الطبية إلى دارفور.

وذكر أنّ معبر أدري الحدودي مع تشاد أسهل طريقة للوصول إلى ملايين الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة غربي السودان.

وفي وقتٍ سابقٍ، يوم الأربعاء، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن شاحنات مُحمّلة بإمدادات غذائية حيوية اجتازت تشاد إلى السودان من معبر أدري الحدودي.

وقال البرنامج في منشور على منصة إكس: “عبرت شاحنات برنامج الأغذية العالمي التي تحمل إمدادات غذائية حيوية، الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر أدري الحدودي”.