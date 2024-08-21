مجلس السيادة: مشاورات القاهرة لا علاقة لها بمحادثات جنيف

الخرطوم: السوداني

قال مجلس السيادة، إن الحكومة أرسلت اثنين من وفدها الى القاهرة للقاء الوفد الأمريكي لتوضيح رؤية الحكومة حول تنفيذ اتفاق جدة.

وقال بيان لإعلام مجلس السيادة: “إيماناً من حكومة السودان بأهمية رفع المعاناة عن كاهل السودانيين والتي نتجت عن انتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم وحرماتهم، قرّرت الحكومة إرسال وفد حكومي للقاهرة للقاء الوفد الأمريكي، وقد وصل اثنان من أعضاء وفدها إلى القاهرة منذ يوم الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤م، ما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتها ورغبتها الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرته مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 وحتى 10 أغسطس الجاري”.

وأشار البيان إلى أن مشاورات القاهرة ليس لها أية علاقة بما يجري في اجتماعات جنيف، ولكنها هدفت لتوضيح رؤية الحكومة حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م.

وأوضح البيان ⁠أن موقف حكومة السودان المبدئي هو انحيازها للسلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ إعلان جدة ليمثل ذلك بدايةً لتحقيق تطلعات شعبنا ويفتح الطريق للمواطنين للعودة إلى منازلهم، ويعيد المرافق العامة للعمل، ويفتح الطرق العامة، ويساعد في تطبيع الحياة تمهيداً للتفاوض حول مصير المليشيا المتمردة وباقي الترتيبات ذات العلاقة بالسلام.

وأشار البيان إلى أنّ استجابة الحكومة لهذه الدعوة في إطار انفتاحها على المبادرات المفضية للسلام والحفاظ على سلامة البلاد ومؤسساتها الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب وستظل حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار، مع ضرورة التنسيق المُسبق مع الحكومة وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد.