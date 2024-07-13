مجلس السيادة ينشر صورة القصر الجمهوري القديم في تحديث غلافه على الفيس بوك

بورتسودان: السوداني

قام مجلس السيادة السوداني، في وقت متأخر من الليل، بنشر صورة القصر الجمهوري القديم، في تحديث غلافه على الفيس بوك.

يُذكر أنّ كلاً من القصر الجمهوري القديم والجديد، طالهما تخريب ودمار كبير جداً، حيث شهدا معارك ضارية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. وظهر حينها قائد المليشيا حميدتي، في فيديو مصور وهو يدخل أسوار القصر من بوابته الشرقية ناحية شارع النيل.

وتسيطر المليشيا على القصر الجمهوري، إذ كانت قبل الحرب تعد قوة أساسية في حمايته، قبل تمردها وشن حربها الشاملة لاستلام السلطة.

وشهد القصر الجمهوري تاريخاً حافلاً بالأحداث، بدءاً بمقتل الجنرال غردون حاكم السودان البريطاني إبان الحكم التركي المصري للسودان، على أيدي أنصار الثورة المهدية، ومروراً بأول احتفال باستقلال السودان عن الحكم الثنائي في يناير 1956م، والعديد من الانقلابات وتنصيب الرؤساء.

وضع حجر الأساس للقصر في سنة 1830 وبدأت عمليات البناء والتشييد سنة 1832م. والتي تم تنفيذها على مراحل شهدت تغييراً في مواد البناء، فقد استخدم الطين والطوب في البداية والذي تم جلبه من موقع آثار مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة القديمة.

وتم تصميم بنايات القصر على غرار تصاميم هندسة تشييد المباني الكبيرة التي كانت سائدة في أوروبا في القرن السابع عشر، مع لمسة شرق أوسطية واضحة تتمثل في الأبواب والنوافذ المقوسة إلى جانب النوافذ الرومانية والإغريقية والشرفات والفراندات البحرمتوسطية.