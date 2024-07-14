تحت شعار “أيادي المليشيا تُدمِّر والقوى الوطنية تدافع وتُعمِّر”.. (كش): سوف نخدم مواطنينا في الفاشر وندافع عن حياتهم وممتلكاتهم نصراً كان ذلك أو شهادة

الفاشر: السوداني

قام مدير عام مياه الريف، رئيس جيش تحرير السودان المكلف بولاية شمال دارفور، الباشمهندس محمد آدم (كش)، برفقة مدير عام وزارة الصحة، بزيارة تفقدية لمستشفى الأطفال الجديد بالثوري جنوب في مدينة الفاشر اليوم.

وأشاد (كش) بوقوف أهل الولاية مع القوات المسلحة والقوة المشتركة، رغم ظروف الحرب التي تمر بها الولاية، وأكد إصرار قيادة الولاية على الاستمرار في خدمة المواطنين الذين فضّلوا البقاء تحت قصف مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة للأحياء، وأشاد بجهود الكوادر الصحية في جميع مراكز الولاية لوقوفهم صفاً واحداً مع المواطنين.

وقال إنّ مليشا آل دقلو الإرهابية ظلّت تستهدف المستشفيات والخدمات الأساسية لمواطني الولاية، وأكد أن هذا الاستهداف

لن يزيدهم إلّا قوةً ومنعةً لحماية الولاية ومواطنيها. وأضاف: “سوف نخدم مواطنينا وندافع عن حياتهم وممتلكاتهم نصراً كان ذلك أو شهادة”.

كما تبرع الباشمهندس (كش) بثلاثة أطنان من الأسمنت ومبلغ مليون ونصف المليون للمساهمة في إعاشة الكوادر الصحية، ووجّه النداء للخيِّرين والخيِّرات بأن يجودوا قدر المستطاع، تحت شعار (أيادي المليشيا تُدمِّر والقوى الوطنية تدافع وتُعمِّر).

من جانبه، قال ممثل لجنة الإسناد د. ابو بكر إسماعيل إبراهيم، إن العمل في ظل الحرب مكن الوزارة من الخروج بتجربة جيدة في التعامل مع الكوارث وسوف تساعد مستقبلاً في إدارة الأزمات في إطار سياسة الولاية لإنشاء مؤسسات صحية متكاملة في المناطق الطرفية.

مدير عام وزارة الصحة د. إبراهيم عبد الله خاطر، أثنى على جهود الإدارة العامة لمياه الريف التي بذلت جهوداً كبيرة لتأهيل المرافق الصحية، مشيداً بأداء لجنة الإسناد التي ظلت تعمل في ظروف الحرب في علاج المصابين، وقال إن الفئات الضعيفة الأكثر تضرراً من الحرب ستستفيد من هذه الخدمات، معلناً أنّ المرحلة القادمة هي البدء في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية داخل مدينة الفاشر.

جديرٌ بالذكر أن الزيارة شملت المستشفى التخصصي للنساء والتوليد (السعودي) ومركز غسيل الكُلى ومركز صحي سيد الشهداء.