مليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في محلية الرهد وتقتل (23) مواطناً

متابعات: السوداني

ارتكبت مليشيا الدعم السريع، مجزرة بشعة في عدد من قرى ريفي محلية الرهد – ولاية شمال كردفان، حيث أسفرت عن مقتل نحو (23) مدنياً وإصابة آخرين.

وقال مرصد مشاد لحقوق الإنسان، إن قوة من الدعم السريع، اعترضت عدداً من السيارات القادمة من منطقة فنقوقة الغربية وأم هجيليجة والقرى المجاورة بريفي محلية الرهد المتجهة إلى السوق الأسبوعي لقرية أم صميمة (75) كلم شمال أم روابة، ومن ثم أطلقت الرصاص على الركاب قُتل على إثرها (23) مدنياً من التجار المحليين وإصابة آخرين.

وأعرب المرصد، عن أسفه الشديد إزاء تطور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتعمد الدعم السريع في جرائمه، ما يشكل تهديدا وخطورة على حياة المدنيين الأبرياء العزل.

وطالب بالحسم العاجل لفظائع تلك القوات، وردعها حتى لا تتمدد في ارتكاب المزيد من المجازر، وكما يحث الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتحرك لرصد جرائم الدعم السريع، توطئةً لمحاكمتها دولياً وفرض عقوبات على قادتها وأعوانهم.

وجدد المرصد، دعوته للمجتمع الدولي، لإدانة انتهاكات الدعم السريع، وتكثيف جهودهم لحماية المدنيين، الذين تتفاقم أوضاعهم الإنسانية بشكل مضطرد، والعمل على إجراء تدخلات إنسانية لسد الفجوة في الغذاء والمواد الإغاثية.