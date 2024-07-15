رئيس تحرير (السوداني) الأستاذ، عطاف محمد مختار، يشاطر الإعلامي الكبير الأستاذ، عمرو شبانه، الأحزان في وفاة والده، المغفور له بإذن الله تعالى

الحاج/ خليل السيد شبانه

حيث تمت الصلاة عليه بمسجد آل شبانه، شبرا خوم المنوفيه، ومواراته الثرى عصر أمس بمقابر العائلة بقويسنا – المنوفية. وسيكون العزاء يوم الثلاثاء 16 يوليو عقب صلاة المغرب، بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

«اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنان، بجوار حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، وأجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا، والهم أهله وأولاده وصحبه وجيرانه الصبر الجميل».

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)

