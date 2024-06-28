رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الأستاذ، عطاف محمد مختار، وأسرة الصحيفة، يشاطرون حاكم إقليم دارفور القائد، مني أركو مناوي، الأحزان في رحيل شقيقه الأصغر

المناضل/ عباس أركو مناوي

الذي استشهد في معارك القطاع الشمالي – الفاشر، وهو يقود متحركات دحر تمرد الدعم السريع، دفاعاً عن الأرض والعرض، بكل شجاعة وتجرد.

والعزاء موصول لأسرتيه الصغيرة والكبيرة الممتدة.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)