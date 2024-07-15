رسمياً.. الإيطالي جيوفاني يوقع عقده مع المريخ مديراً فنياً للنادي

القاهرة: السوداني

أعلن نادي المريخ، عن توقيع العقد مع المدير الفني الجديد للفريق الإيطالي جيوفاني سوليناس، حيث اجتمع اليوم مع المهندس عمر النمير، رئيس مجلس إدارة المريخ بمكتبه في القاهرة.

ورحب النمير بالمدير الفني الجديد وتمنى له التوفيق، مؤكداً أنهم في مجلس الإدارة على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم وتهيئة البيئة الاحترافية للجهاز الفني حتى يتمكن من تقديم ما من شأنه بناء فريق قوي يحقق طموحات كل المريخاب.

وتمّ خلال الجلسة توقيع العقد بين نادي المريخ والإيطالي جيوفاني والذي قدم شرحاً لرئيس نادي المريخ عن رؤيته للمرحلة المقبلة، والتي أكد أنها تشتمل على تكملة الإعداد لفريق الكرة، ومن ضمنها المشاركة في الدورة الودية بدولة نيجيريا وإكمال الجاهزية للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وقدم الإيطالي، شرحاً عاماً لخطته في بناء فريق بطولات يليق بالمكانة الكبيرة للنادي في القارة الأفريقية.