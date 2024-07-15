وزير الخارجية المصري يعلن رفضه أيِّ تحريض ضد السودانيين وحملات الترحيل الجماعي ضدهم

القاهرة: السوداني

‏أعلن وزير الخارجية، المصري بدر عبد العاطي، رفضه أيِّ تحريض ضد الأشقاء السودانيين، لأنهم هم ضيوف مصر، وبيّن أنّ مصر تحتضن أشقاءها، وأكد رفضه أيِّ حملات أو محاولات للتحريض بالترحيل الجماعي، لأن ذلك يضر بمصر ودورها الريادي.

وقال الوزير معلقاً على مداخلة النائب مصطفى بكري، في اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، بحسب ما أعلن بكري: “إنّ مصر ملتزمةٌ برسالتها وبالمواثيق والمسؤولية الدولية، مشيراً إلى أنّ النزاعات التي دفعتهم للجوء إلى مصر ستنتهي، ولذلك أرفض أيِّ تحريض ضد أشقائنا السودانيين أو غيرهم، وكل من يتجاوز يُطبّق عليه القانون، ولكن يجب إعلاء المصلحة الوطنيه لمصر ودورها تجاه الأشقاء”.

وكان الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد تحدث في اللجنة، مُستنكراً الحملات التي تُحرّض ضد الأشقاء السودانيين والعرب، وقال في حضور وزير الخارجية: “إنّ مصر قلب العروبة، ووجود الأشقاء من الدول العربيه جاء نتيجة الصراعات والأزمات في بلداننا العربية”. وأشاد بكري بموقف الرئيس السيسي الذي فتح الأبواب أمام ضحايا الحروب والنزاعات من الأشقاء العرب.