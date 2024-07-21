حكومة الكفرة الليبية لـ(السُّوداني): نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ شهري يناير وفبراير

كتبت: سوسن محجوب

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الكفرة في ليبيا، عبد الله سليمان لـ(السُوداني)،إنّ نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ شهري يناير وفبراير، حيث قدمت قيادة بلاده مواد غذائية لهم خلال تلك الفترة.

واوضح المسؤول الليبي لـ(السُوداني) ان السلطات المحلية في الكفرة، لا تملك القدرة على تقديم معونات كبيرة لهم، لكنه أشار إلى تعهدات قدمتها نائب الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لسلطات الكفرة خلال زيارتها واجتماعها بالمجلس البلدي بتقديم دعم لكل القطاعات خاصة “الصحة”، حتى تتمكن حكومة الكفرة من التعامل مع التحديات التي يفرضها وجود أعداد كبيرة من هؤلاء النازحين واللاجئين.

وأشار سليمان إلى أن اللاجئين السودانيين يقطنون في أكثر من 50 تجمعا سكنيا محيطا بمدينة الكفرة، في “المزارع والمستودعات ومساكن قديمة”.

وكثيراً ما يقف الآلاف من اللاجئين والنازحين السودانيين في طوابير طويلة أمام مقر مركز الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة، على أمل للحصول على مساعدات من القوافل الإغاثية التي ينظمها الجيش الليبي. في مشاهد تعكس حجم المعاناة التي خلفتها الحرب في السودان.