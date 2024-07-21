البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان

بورتسودان: السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، أوراق لعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان حسن شاه حسيني، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده لدى السودان، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وقال وكيل الخارجية في تصريح صحفي، إن السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، مبيناً أن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً متانة العلاقات بين السودان وإيران، وقال إن تقديم السفير لأوراق اعتماده يعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال السفير الإيراني، إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على قبوله لأوراق اعتماده، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان.

وأشار إلى أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.