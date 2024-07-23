حكومة القضارف: الولاية استقبلت 1.5 مليون نازح 

القضارف: السوداني

قال وزير الصحة المكلف بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم، إن ولايته استقبلت 1.5 مليون نازح، مشيراً إلى أن اليونيسف شريك أساسي وداعم للأنشطة والخدمات المقدمة على مستوى الرعاية الصحية وصحة البيئة والطوارئ، مُشيداً بالتعاون والتنسيق الكبير الذي يتم بينهم والمنظمة.

وأضاف لدى لقائه بمكتبه اليوم – بحسب (وكالة السودان للأنباء) – وفد منظمة اليونيسف برئاسة جيل لولر مدير الطوارئ والمكاتب الفرعية بالسودان أن اليونيسف كانت سباقة دوماً في تقديم الخدمات ومعالجة التحديات المختلفة بالقطاع، مبدياً تطلعه لزيادة التعاون المباشر بين الجانبين.

ودعا الوزير المكلف، اليونيسف للمساهمة في تقديم الخدمات المتعلقة بالإيواء وخدمات المياه والإصحاح البيئي للنازحين الذين استقبلتهم الولاية منهم مليون وخمسمائة ألف وافد، لافتاً إلى أن اليونيسف داعم ومساهم في عمليات حصر وتسجيل النازحين بالولاية والذي يهدف لمعالجة أوضاع القادمين وتوفير الخدمات.