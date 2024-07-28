عدد من الجامعات تعقد امتحاناتها بولاية الخرطوم

أم درمان: السوداني

تفقّد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم مراكز امتحانات جامعتي أفريقيا العالمية وأم درمان الإسلامية وسط حضور مكثف من الطلاب، والي الخرطوم أشاد بإدارات الجامعات في تجاوز الصعاب وتجاوزت واقع الحرب فأقبل الطلاب بأعداد كبيرة لاداء الامتحانات.

وشرعت الجامعات بافتتاح مراكز لها في المناطق الآمنة بولاية الخرطوم لعقد الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الجامعات.

وفي مركز جامعة أفريقيا العالمية، وصف الوالي الجامعة بأنها ذات بُعد عالمي، وظل طلابها من مختلف الدول يحتفظون بكامل التقدير للسودان وشعبه، مشيداً بقرار وزير التعليم بضرورة أن تواصل كل مؤسسات التعليم العالي أعمالها، فمعظم الجامعات قد باشرت نشاطها وهناك تواصلٌ من بعض الجامعات ترغب في استئناف نشاطها، مؤكداً دعم الولاية لمراكز الامتحانات.

ممثل جامعة أفريقيا العالمية، قال إن الامتحانات تجرى داخل وخارج السودان وسط إقبال كبير، مشيداً بجهود ولاية الخرطوم التي هيأت الأمن والطمأنينة لانعقاد الامتحانات، موضحاً أنّ عدد مراكز الجامعة داخل السودان (8) وعددا كبيرا في قارتي آسيا وأفريقيا بدأت الامتحانات في وقت واحد، وإن مراكز ولاية الخرطوم يجلس فيها طلاب 22 كلية ويشهد إقبالاً كبيرا ولا يزال الطلاب والطالبات يتوافدون عليه.

وقال ممثل جامعة أم درمان الإسلامية، إن قيام الامتحانات في هذا التوقيت يؤكد وقوفنا مع حكومة الولاية ومساعيها لاستعادة الحياة لطبيعتها، مشيراً إلى أن الامتحانات تقام في (8) مراكز لعدد 17 كلية، وان ما يميز مركز ولاية الخرطوم قدوم الطلاب من مختلف الولايات لحضور الامتحانات.