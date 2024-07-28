شاهد بالفيديو | عزف النشيد الوطني السوداني بدلاً عن نشيد جنوب السودان في مباراة كرة السلة بأولمبياد باريس

باريس: السوداني

وقعت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس في خطأ بروتوكولي، عندما تم عزف النشيد الوطني السوداني بدلاً عن نشيد جنوب السودان، في مباراة كرة السلة بأولمبياد باريس تجمع بين جنوب السودان وبورتريكو.

وحقق جنوب السودان فوزاً تاريخياً في أول مباراة كرة سلة في مسيرته بالأولمبياد، حيث تغلب على بورتريكو المصنف 17 عالمياً بنتيجة 90 – 79 بعد ما كان خاسراً في الربع الأول بفارق 9 نقاط بحالهم.

وفي أول ردة فعل على واقعة عزف السلام الوطني الخطأ، قال لاعب الجنوب، نوني أوموت: “شعرنا بعدم الاحترام. الناس لا يزالون لا يحترموننا، لذا يتعيّن علينا فقط الاستمرار لنثبت للعالم مَن نحن”.