المرصد السناري لحقوق الإنسان يتهم الدعم السريع بتصفية مدنيين في السوكي

متابعات: السوداني

اتهم المرصد السناري لحقوق الإنسان، منظمة حقوقيّة، قوات الدعم السريع بتصفية مدنيين في ولاية سنار جنوب شرقي السودان.

وقال المرصد السناري لحقوق الإنسان إنه وثّق تصفيات جسدية نفذتها قوات الدعم السريع بحق 3 مدنيين منذ اقتحامها مدينة السوكي في ولاية سنار الخميس الماضي.

واتهم المرصد في تقرير، اليوم الأحد، قوات الدعم بتهجير سكان مدينة السوكي والقرى التي حولها بشكل قسري مع ارتكاب انتهاكات طالت المهجرين الذين أُجبروا على النزوح سيراً على الأقدام تحت تهديد السلاح حتى مناطق “حمدنا الله” و”سنار” بولاية سنار وأبو رخم التابعة لولاية القضارف في ظروف بالغة التعقيد بالتزامن مع هطول الأمطار وبلا أي طعام أو مأوى.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات نهب واسعة بمدينة السوكي طالت السيارات والأموال والحلى الذهبية.

في وقت قال شهود عيان للصحيفة، ان الدعم قام بتصفية أكثر من 50 مواطناً بدم بارد.