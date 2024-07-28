مؤتمر سوداني – سوداني في ميونخ 

كتب: طاهر المعتصم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر التشاوري للقوى المدنية، عن انطلاق مؤتمرها التشاوري في 12 أغسطس القادم بمدينة ميونخ الألمانية.

وأكد د. سامي سليمان حسن الطاهر، مدير المركز الألماني السوداني في تصريح لـ(السوداني) أنّ الدعوات وُجِّهت لغالب الأحزاب السياسية المناهضة للحرب والنقابات ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية وأهل الإبداع.

وأضاف سامي أنّ الدعوات قدمت للدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات في تقدم.

وعلمت الصحيفة أن من أبرز المشاركين د. بشير عمر وزير المالية الأسبق والشريف صديق الهندي القيادي البارز بالحزب الاتحادي وعدد من رموز الإبداع.

وكشف الأستاذ يوسف الموصلي عضو اللجنة العليا أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لانطلاق المؤتمر وان الأهداف المرجوة وقف الحرب وتكوين جبهة مدنية واسعة.