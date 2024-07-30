اتهاماتٌ لمليشيا الدعم السريع باستخدام سلاح كيميائي ضد المدنيين في الفاشر ومقتل (65) من الأطفال والنساء والرجال

*د. إبراهيم خاطر

الفاشر: السوداني

أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، أن مليشيا الدعم السريع قامت بقصف جنوني على المدينة، وصل لأكثر من 70 راجمة في اليوم الواحد، موجهة نحو المستشفيات ومنازل المواطنين والجوامع والأسواق.

وكشفت التنسيقية أن نتيجة قصف المليشيا على الفاشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، أدى لمقتل 65 من المواطنين (43 طفلاً و13 امرأة و9 رجال).

في وقتٍ، اتهم المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، د. إبراهيم خاطر، مليشيا الدعم السريع باستخدام أسلحة كيميائية خلال هجومها على مناطق متفرقة بالفاشر، وأدى لمقتل مواطنين مدنيين.

وكشف د. خاطر أنه تبيّن له كطبيب مختص، أن السلاح المستخدم هو سلاح كيميائي.