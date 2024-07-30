السودان: الانتقال السلس للسلطة في إيران عبر انتخابات حرة يُجسِّد إرادة الشعب الإيراني

متابعات: السوداني

أعلن السودان أن الانتقال السلس للسلطة في إيران عبر انتخابات حرة؛ يُجسِّد إرادة الشعب الإيراني في احتكامه لصناديق الاقتراع، حيث شكلت نموذجاً لنهج ديمقراطي يُحتذى به في المنطقة.

وشارك وزير الخارجية المكلف، حسين عوض علي خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، والتقى عوض، السيد علي باقري، وزير الخارجية الإيراني المكلف، حيث قدم له تنويراً عن مجمل الأوضاع في السودان.

من جانبه، شكر الوزير الإيراني، اهتمام قيادة وشعب السودان بما يدور في إيران، وعبّر عن ارتياحه لمشاركة وفد رفيع في هذه المناسبة المهمة، وأكد وقوف إيران مع السودان ومتابعتها لما يدور فيه من أحداث.

وعبّر الوزيران عن سعادتهما باستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا عزمهما على المضي بها قدماً لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. واتفق الطرفان على تعزيز أُطر التنسيق بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.