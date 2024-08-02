جيش تحرير السودان يُدين محاولة اغتيال رئيس مجلس السيادة

بورتسودان: السوداني

أدانت حركة جيش تحرير السودان – مناوي، محاولة اغتيال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال الصادق علي النور، الناطق الرسمي باسم الحركة في بيان له: “درجت مليشيا الدعم السريع المتمردة منذ أن شنّت حربها على الدولة والشعب السوداني التمادي في ارتكاب أبشع الجرائم والإنتهاكات المنظمة ضد الشعب السوداني من النهب والاغتصاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في ظل الصمت المطبق للمجتمع الدولي”.

وأضاف: “كما أن هذه المليشيا الإرهابية ما تزال تستهدف المدنيين الأبرياء العزل في قرى ولاية الجزيرة وولاية سنار وارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدن “سنجة، الدندر والسوكي” وغيرها من الأعمال الإجرامية في حق المدنيين.

وأوضح أن المليشيا واصلت القصف بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مدينة الفاشر، مما أوقع عدداً كبيراً من الضحايا والإصابات وسط المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، بجانب تعمدها قصف المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية.

ومضى في القول: “وتأكيداً على يأس مليشيا آل دقلو الإرهابية، وفشل مخططاتها، قامت بجريمة نكراء استهدفت من خلالها تخريج طلبة حربيين بمدينة جبيت أثناء حضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في محاولة فاشلة لاغتياله. تعلن الحركة عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة وكل الجرائم المماثلة، وفي الوقت نفسه تُطالب الحركة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إدراج اسم مليشيا الدعم السريع في قوائم المنظمات الإرهابية واتخاذ إجراءات استثنائية ضدها، وفتح تحقيقات عاجلة لكشف تفاصيل هذه الجرائم وما سبقها من عمليات منظمة من تصفيات للمدنيين على أساس العرق والهوية من قبل مليشيا الدعم السريع، وكذلك ندعو جميع الشعب السوداني بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً في مواجهة قوى الإرهاب وبقايا المليشيات”.