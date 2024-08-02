مصر والسعودية تناقشان الأزمة السودانية وسُبل حلها

القاهرة: السوداني

‏‎أجرى وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان.

وبحسب الخارجية المصرية، تناول الاتصال، الجهود الجادة والحثيثة التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه، فقد أعرب الأمير بن فرحان عن تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التعاون المشترك لتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور اتصالاً بالقضايا والتحديات الإقليمية، وبما يحقق مصالح الشعبين، ويعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة.