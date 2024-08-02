بعد تسرب محادثة بينه والمتمرد (كيكل).. الفنان عاصم البنا مُدافعاً عن نفسه: علاقتي انفصلت معه ولم تنفصل من آل كيكل

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

دافع الفنان عاصم البنا، عن نفسه بعد الهجوم الشرس الذي شُنّ عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسرب مُكالمة بينه والمتمرد “أبو عاقلة كيكل” قائد درع الشمال سابقاً عقب اختراق هاتفه من أحد الأشخاص.

وقال “البنا” في دفاعه في بث مباشر نشره على صفحته بالفيسبوك: (تربطني علاقة رحم بكيكل أبو عاقلة وجميع آل كيكل، بيننا لحم ودم وعلاقتنا قديمة جداً منذ آبائنا، نحن ما لاعقين بوت نحن الناس القاعدين نقول جيش واحد شعب واحد من يوم 6 أبريل في الاعتصام).

وأضاف: (أنا لي سنة وشهرين ما اتواصلت مع كيكل ومسحت كل الرسائل القديمة، علاقتي انفصلت منه بعد أن اختار جهة الدعم السريع ولكن لم تنفصل علاقتي من آل كيكل أهلي الشكرية، فهي علاقة مستمرة.. من الآن وإلى أن أموت ليس لدي انتماء لأي جهة أو حزب، أنا فنان وابن السودان علاقتنا بالجيش كأسرة والسودان عندي خط أحمر).

ما يجدر ذكره أن عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوماً شرساً على الفنان عاصم البنا اتهامه بأنه يتبع لقوات الدعم السريع لتواصله مع كيكل وتم وصفه بعديم الوطنية والخائن.

في ذات الوقت، دافع عدد كبير عنه بأنه لا ضرر إن كانت هناك تواصل وعلاقة سابقة جمعته مع أبو عاقلة كيكل في إطار صلة الرحم، مؤكدين أنهم واثقون منه ومن وطنيته وأن الأمر ما يحتاج منه إلى تبرير.