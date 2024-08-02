زين تطلق المرحلة الأخيرة من مسابقة (سودان جميل) لصُنّاع المُحتوى

بورتسودان: السوداني

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، عن بدء المرحلة الأخيرة من مسابقة (غداً نعود سودان جميل) لصُنّاع المُحتوى، والتي أطلقتها في مايو الماضي، بهدف إثراء المحتوى الرقمي، وتشجيعاً لصّناعه محتوى سوداني قيم يخاطب القضايا المجتمعية الملحة، ويعزز المجهود الداعم لنبذ خطاب الكراهية ومحاربة الأخبار المضللة والشائعات.

وتهدف المرحلة الأخيرة من المسابقة والتي تلت إعلان القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم، لمنح جمهور المتابعين فرصة التصويت لترتيب الفائزين من المركز الأول وحتى المركز الثالث.

ونشرت صفحات زين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأعمال الثلاثة التي خلصت لها لجنة التحكيم التي نظرت في (157) عملاً إبداعياً،

أشادت بجودتها العالية وقيمتها الفنية الكبيرة، وناشدت متابعيها مشاهدة الأعمال الثلاثة ومشاركتها على صفحاتهم الشخصية لترتيب الفائزين وفق نسبة الإعجاب والمشاركة لكل عمل.

يُذكر أنّ هذه المسابقة تأتي اتساقاً مع الجهود التي تبذلها زين في دعم المجتمع والتفاعل مع قضاياه خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها السودان، فضلاً عن تشجيع وإحياء كوامن الإبداع لدى صناع المحتوى من فئات المجتمع المختلفة خاصةً الشباب عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم محتوى هادف.

ورصدت الشركة، جوائز قيِّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى مبلغ 5 ملايين جنيه سوداني والثانية 3 ملايين جنيه سوداني والثالثة مليون جنيه سوداني.