لجنة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب تقدم بُشريات للسودانيين في مصر

القاهرة: السوداني

عقد نواب رئيس اللجنة العليا لمبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، اجتماعاً أمس الأول، لمناقشة الأداء بالمبادرة على المستوى قصير المدى المتعلق بالعمل الإغاثي ومتوسط المدى المتعلق بالتدريب والتأهيل وفتح فرص العمل للشباب والمرأة، وطويل المدى المتعلق بالاعمار.

ترأس الاجتماع كل من د. ممدوح محمود العربي والسفير د. كمال حسن علي، وشارك في الاجتماع د. تامر محمد سليمان رئيس اللجنة الطبية بإسناد والدكتورة مايسة الهاشمي عضو اللجنة العليا لإسناد.

وبعد استعراض ما تم إنجازه والنقاش حول الرؤية المستقبلية للعمل، تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات يشارك فيها الفنيون من المبادرة مع مسؤولي تقنية المعلومات بمجموعة العربي، كما وجه د. ممدوح العربي الإدارة الطبية بالاجتماع مع اللجنة الطبية لإسناد للاستفادة من مستشفى العربي والمراكز الطبية للمجموعة لعلاج السودانيين المتأثرين بالحرب بأسعار مخفضة، وان تتحمّل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع تكاليف بعض المرضى غير القادرين على دفع قيمة العلاج، كما وجه د. العربي إدارة المبيعات في مجموعة العربي بتقديم تخفيض خاص على منتجات الشركة لعدد من السودانيين المتأثرين بالحرب والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة.

الجدير بالذكر أن د. ممدوح العربي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي للاستثمار والتجارة والتي تمتلك أكثر من خمسة وثلاثين مصنعا، ويتولى د. ممدوح كذلك رئاسة القطاع الطبي بالمجموعة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، ويمثل المجموعة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتمتلك المجموعة مستشفى العربي بقرية ابو رقبة بمحافظة المنوفية الحائز على العديد من شهادات الاعتماد الأمريكية والأوروبية والمصرية.