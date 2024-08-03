الخارجية تطالب بموقف دولي حازم من احتجاز “مليشيا الجنجويد” لمساعدات أطباء بلا حدود بدارفور

بورتسودان: السوداني

طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بموقف دولي حازم من احتجاز مليشيا الجنجويد، لشاحنات منظمة أطباء بلا حدود التي تحمل الأدوية والمواد الغذائية العلاجية للفاشر ومعسكر زمزم منذ أكثر من 4 أسابيع.

وقال بيانٌ للناطق الرسمي باسم الخارجية، إنّ بيان منظمة أطباء بلا حدود بشأن احتجاز شاحنات المساعدات يكشف بشكل كاف أن المليشيا هي من تسبّبت في انتشار الجوع بمعسكر زمزم حسب ما ذكرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي أمس في إطار استراتيجية التجويع التي تنتهجها، وبالتالي لا أساس للزعم بأن عدم استخدام معبر حدودي بعينه هو سبب عدم وصول الإغاثة للمحتاجين، مع استمرار حصار المليشيا لمدينة الفاشر وقصفها للمستشفيات ومعسكرات النازحين والأسواق والمساجد والمرافق العامة بالمدينة، في تحدٍّ سافرٍ لقرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024) بتاريخ 13 يونيو. وتابع البيان: “لا بد من موقف دولي حازم تجاه المليشيا وداعميها، لردعهم عن التمادي في ارتكاب الفظائع والاستخفاف بالشرعية الدولية”.