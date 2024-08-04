البرهان يلبس مبعوثه الرئاسي الخاص الصادق إسماعيل رتبة الفريق

بورتسودان – (خاص): السوداني

قام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، بوضع شارة رتبة الفريق، على كتفي المبعوث الرئاسي الخاص لرئيس مجلس السيادة، الفريق الصادق إسماعيل – مدير مكتبه السابق.

وفي العرف العسكري، يقوم قائد المترقي للرتبة الجديدة؛ بإلباس المترقي شارة رتبته الجديدة. لذلك قام البرهان بإلباس الصادق إسماعيل رتبة الفريق كونه يتبع لإدارته المُباشرة.

ويعتبر الفريق الصادق إسماعيل أول الدفعة (36) كلية حربية، وأقدم لواء في القوات المسلحة، يُحظى بثقة رئيس مجلس السيادة، الذي سبق وأن كلّفه بعدد من الملفات والمهمات العسكرية، من بينها زيارات لعددٍ من الدول منذ اندلاع حرب أبريل العام الماضي. وتولى منصب مدير مكتب البرهان منذ عهد المجلس العسكري، وكان قبلها ملحقاً عسكرياً بالأردن.

الجدير بالذكر أنّ الفريق الصادق تنتظره العديد من الملفات الخارجية، التي تحتاج إلى دبلوماسية وحنكة عالية، في ظل التقاطعات العالمية والإقليمية في ظل وجود (10) مبادرات خارجية عُقدت لحل الأزمة السودانية. ومن المتوقع أن يقوم بجولات خارجية بخصوص الراهن السوداني في القريب العاجل.