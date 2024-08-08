حزب الشعب الديمقراطي يُدين محاولة اغتيال البرهان ويطالب بزيادة تأمينه في تحركاته الداخلية والخارجية

القاهرة: السوداني

أدان حزب الشعب الديمقراطي، محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في منطقة جبيت العسكرية، قاطعاً بأن المقصود منها إحداث فراغ دستوري وإرباك قيادة الجيش. وقال: “إن كان لنا من توصية هي زيادة التأمين لرئيس مجلس السيادة القائد العام في تحركاته الداخلية والخارجية، فهو رمز الدولة، ويجب أن يتمتع بالحصانة من أي استهداف في شخصه، أو الملاحقة القانونية من الداخل أو الخارج”.

وأعلن رئيس حزب الشعب الديمقراطي، د۔ يحیى حاج نور، أنّهم ملتزمون بالوقوف مع الجيش وقيادته وإسناده بكل الوسائل في معركة الكرامة، وقال: “يؤمن الحزب إيماناً لا يتطرق إليه الشك، بأن النصر لنا حرباً وسلماً”.

وأضاف: “كل الحروب تنتهي معظمها علی مائدة المفاوضات، ويجب أن تُشرِك القيادة معها بجانب الجيش، القوی المشتركة والمستنفرين، وممثلين لأبناء الشعب القابضين علی جمر القضية، أصحاب المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب بنصر صريح للجيش”.

وطالب حزب الشعب الديمقراطي بمنح تفويض كامل لمجلس السيادة الانتقالي، وحكومة الكفاءات المستقلة، المزمع تسميتها، علی أن تعمل علی تحقيق العدالة وجبر الضرر، وإعادة الحقوق، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق الشعب والوطن، والإعلان عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتاح فيها الفرصة لكل ألوان الطيف السياسي دون حجر أو وصاية إلاّ بأمر قضائي بعد نهاية الفترة الانتقالية في أقرب الآجال. والسعی إلی بناء علاقات خارجية متينة تقوم علی مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وحسن الجوار.

وأوضح حاج نور أن مبادئ الحزب قائمة علی الثوابت الوطنية، والعقيدة الإسلامية، والسيادة الوطنية، وصيانة استقلال البلاد، واتباع سياسة حسن الجوار ووحدة التراب السوداني.

وأكد أن أمن الشعب السوداني رهين بتحقيق النصر علی العدو في حرب الكرامة، وزيادة تأهيل الجيش، وتنويع مصادر السلاح، وزيادة الاهتمام بالضباط والأفراد تدريباً وتأهيلاً وزيادة في المرتبات والامتيازات.

مشدداً على ضرورة أن تهتم الدولة برفاه الشعب السوداني، عبر الاستغلال الأمثل للموارد، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، باتباع التقنيات الحديثة في الزراعة والصناعة، وصولاً للاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير.

وأضاف حاج نور أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان، هو أمرٌ استراتيجي يسعى حزبه للمساهمة فيه، ويتطلب ذلك: “نبذ القبلية والعنصرية، منع خطاب الكراهية بكل الوساٸل والوساٸط الإعلامية والاجتماعية، ورتق النسيج الاجتماعي، وتفعيل الأجهزة الإعلامية المختلفة والاهتمام بالإعلاميين”، موكداً ان الحزب سعی علی التواصل مع كل المهتمين بالشأن السوداني، في جمهورية مصر وخارجها وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وقام بالمخاطبات المباشرة من خلال المنابر الإعلامية المتاحة، بالمقابلات المتلفزة، والتصريحات الصحفية، في الصحف السيارة والوساٸط الاجتماعية المختلفة، والزيارات المتكررة من قيادات الحزب للعاصمة المٶقتة بورتسودان ومقابلة المسؤولين، والعمل وسط الجالية السودانية الكبيرة بمصر، والتصدي لكل المخذلين، وقطع الطريق علی كل محاولة لتثبيط الهمم.