البنك السوداني الفرنسي يعلن ترشيحات لمجلس الإدارة الجديد دورة 2024 – 2027م

بناءً على توجيه بنك السودان المركزي بفتح باب الترشيح لكل المُساهمين الراغبين بالترشيح لمجلس الإدارة الجديد، يدعو البنك السوداني الفرنسي، جميع السادة المساهمين بتقديم ترشيحاتهم بعد استيفاء متطلبات لائحة البنك السوداني الفرنسي وقانون العمل المصرفي، على أن يتم التقديم عبر مديري فروع البنك العاملة بالولايات الآمنة أو عبر تطبيق الواتس آب (00249912324818) سكرتير مجلس الإدارة.

وسيتم عقد الجمعية العمومية بمدينة بورتسودان ولاية البحر الأحمر وسيتم تحديد التاريخ والمكان لاحقاً.

كما سيتم الإعلان عن هذه الدعوة لمدة (8) أيام ابتداءً من الأربعاء 7 أغسطس 2024 وسيتم قفل باب الترشيح الخميس 15 أغسطس 2024 الساعة 12 ظهراً.

وسيتم الإعلان عن الدعوة عبر صفحة البنك عبر تطبيق الفيس بوك Facebook والموقع الإلكتروني للبنك والصحافة الإلكترونية وفروع البنك العاملة بالولايات.

شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

*تعبئة استمارة الترشح الصادرة من بنك السودان المركزي.

*تعبئة استبيان الكفاءة والنزاهة لمؤسسي المؤسسات المالية والمصرفية الصادرة من بنك السودان المركزي.

*صحيفة الحالة الجنائية حديثة للمرشح (الفيش).

*السيرة الذاتية للمرشح.

*التقرير الائتماني للمرشح.

*إبراء ذمة من جهات الاختصاص (الضرائب والزكاة).

دفع الله الفاضل محمد – سكرتير مجلس الإدارة