وضع حجر أساس مسجد الفقيد محمد عبد الفتاح البرهان بكسلا

كسلا: سونا

قام أمين عام حكومة ولاية كسلا – ممثل الوالي، علي أبو فاطمة كرار، بوضع حجر أساس مسجد الفقيد، محمد عبد الفتاح البرهان، الذي تنفذه منظمة تراحم الخيرية بمدينة ود شريفي.

وحيا ممثل الوالي، مبادرة المنظمة لتشييد المسجد على روح الفقيد – نجل رئيس مجلس السيادة الذي توفي إثر حادث سير في تركيا – وأشار إلى أن قيام الصرح سيكون واحداً من المنارات الدينية في المنطقة – بحسب ما أوردرته وكالة السودان للأنباء.

وترحم أبو فاطمة على شهداء القوات المسلحة وصمودها ضد التآمر والعدوان الدولي الممنهج والمدعوم من الخارج والداخل.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا عبد الناصر سيف الدين، مجتمع المنطقة للمساهمة في إكمال تشييد المسجد الذي سيكون عبارة عن مجمع متكامل يحتوي على خلاوٍ للنساء والأطفال وسكن المشائخ، وأكد ناصر أهمية ودور المسجد في المجتمع. ونوه إلى ضرورة التعاون بين المواطنين خاصةً في ظل الظروف الحالية.

وأعرب عن سعادته بإقامة مسجد الفقيد بمدينة ود شريفي محلية ريفي كسلا، موضحاً أن المحلية ستقدم دعمها وتعاونها لإكمال مسجد فقيد البلاد وليس لأسرة البرهان وحدها.

وحيا العميد الركن خالد فاروق قائد اللواء 41 مشاة كسلا، القائمين على أمر المنظمة والمشروع القائم تخليداً لذكرى الفقيد محمد عبد الفتاح البرهان، مبيناً ان إقامة المساجد وإعمارها تعتبر من أعظم سبل التقرب إلى الله.

وأكد خالد إدريس ممثل المنظمة، حرصهم وبذل جهدهم لإقامة المسجد لروح الفقيد، مبيناً ان المشروع كبير ويحتاج إلى جهد لإنفاذه بالشكل الذي يليق وعظمة المساجد، مشيراً إلى أن المنظمة وعبر دعمها من بعض الأفراد والجهات في المملكة العربية السعودية ستبدأ فوراً في تنفيذ المشروع بعد وضع حجر الأساس له من قبل حكومة الولاية.