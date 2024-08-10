وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة والمجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإرهابية والاستهداف الممنهج للمدنيين من قِبل المليشيا

بورتسودان: السوداني

قالت الخارجية السودانية، إنّ مليشيا الدعم السريع، في ظل تماديها في استهداف المؤسسات الإنسانية، خاصّةً المستشفيات، قصفت بشكل متعمد أمس الجمعة، مستشفى الولادة بأم درمان (الدايات) بعد يوم واحد من إعادة تشغيله، إثر تحريره من احتلال المليشيا ونهب أجهزته وأثاثاته، وتحويله لثكنة عسكرية لعامٍ كاملٍ.

وأضافت الخارجية في بيان لها مساء اليوم، أنّ المليشيا ظلّت تستهدف المستشفيات العاملة، وتواصل احتلال بعضها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وإعلان جدة.

وحمّلت الوزارة ما اسمتهم “الرعاة الإقليميين الذين يُزوِّدون المليشيا بالمدفعية بعيدة المدى والمُسيّرات، التي تستخدمها لقصف المناطق السكنية والقرى والمستشفيات، المسؤولية عن هذه الجرائم المُوجِّهة ضد الإنسانية”.

وطالبت الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة والمجتمع الدولي بإدانة ھذه الأعمال الإرهابية، والاستهداف الممنهج للمدنيين العُـزّل والمؤسسات الإنسانية.