دقلو يقود معركة الفاشر

كتب: عطاف محمد مختار

سعى القائد الميداني للمليشيا عبد الرحيم دقلو بكل ما يملك من قوة وعتاد لإسقاط الفاشر أمس السبت، حتى يدخل مفاوضات جنيف المرتقبة بنصر يفرض من خلاله شروطه على الطاولة. دقلو كان يتابع سير المعركة من على بعد 25 كيلو من الفاشر، حتى إذا دان له الأمر يعلن نصره من هناك.، إلا أنه تلقى صفعة قوية من القوات المشتركة التي دافعت بشراسة عن مدينتها، أمام حشد غير مسبوق للمليشيا عبر فزع القبائل المتحالفة معها ومرتزقة من ليبيا وتشاد.

دقلو كان محاطاً بتأمين عالٍ، أجهزة تشويش عالية الدقة ومضادات طيران يقودها قادة من فاغنر.