أمطارٌ وسيولٌ جارفة تضرب محلية مروي وتتسبب في وفاة (9) أشخاص والمواطنون يُناشدون الدولة بالتدخُّل العاجل

مروي: السوداني

خلّفت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية التي شهدتها أجزاءٌ من محلية مروي في الساعات الأولى من صباح اليوم، أوضاعاً كارثية، حيث تعتبر منطقة (تنقاسي الرويس) 15 كيلو متراً جنوب مروي الأكثر تضرُّراً، حيث تسببت السيول في وفاة (9) أشخاص، بينهم أطفالٌ.

وتعرّضت المنطقة لانهيارات كلية وجزئية بعدد كبير من المنازل وأصبحت الكثير من الأسر والعائلات بلا مأوى.

وقالت محلية مروي، إنّ مياه السيول غمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتعرّضت مدينة مروي لسيول جارفة بخور أبي دوم للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أسفر عن قطع الطريق القومي قبالة مدخل المدينة وانهيار جزئي ثانٍ للكوبري الرابط بين مروي وأبودوم بالطريق الداخلي وانهيارات لعددٍ من المساكن وإغراق للمغروسات.

كما تعرّضت مناطق وادي الكري بالقُرير (تقاطع شارع عطبرة) وتنقاسي السوق والديم وفتنة والدبيبة وأبودوم لتدفقات بشكل كبير لمياه السيول، نتج عنها انهيارات وتصدعات وإتلاف بعدد من المنازل والمزارع.

وناشد مواطنو تنقاسي الكبرى ومروي، الدولة بالتدخل الفوري، نسبةً للأوضاع الكارثية، ودعوا لإيواء المتضررين وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وزيادة تأمين مواقع الهشاشة في ظل ظروف بالغة التعقيد تواجه المتضررين.