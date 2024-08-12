البرهان يصل أنغولا ويجري مباحثات مع الرئيس الانغولي

الخرطوم: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الأنغولية لواندا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الأنغولي جواو لورنسو.

وأُجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس المجلس السيادي في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا.

ودخل الجانبان في مباحثات رسمية مشتركة تطرقت للعلاقات المتجذرة بين السودان وأنغولا وسبل دعمها وتطويرها لمصلحة شعبي البلدين.

وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم رئيس مجلس السيادة خلال لقائه الرئيس الأنغولي، شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، مؤكداً تعاطي الحكومة مع كل مبادرات السلام المطروحة، وذلك إيماناً منها بأهمية السلام والاستقرار.

مشيراً إلى ما تم توقيعه من اتفاق في جدة وعدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ مخرجاته.

من جانبه، شكر الرئيس الأنغولي رئيس المجلس السيادي على تلبيته للدعوة لزيارة أنغولا، منوهاً للعلاقات الراسخة التي تربط البلدين.