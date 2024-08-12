بيرييلو: اجتماع سويسرا حول السودان قائم حتى في غياب الحكومة

جنيف: متابعات

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية التي أبدت تحفظات على الطرح الأمريكي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحفي بجنيف إن هذه المحادثات هي امتداد لتلك التي أجريت في جدة.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الجولة التفاوضية التي من المقرر أن تبدأ في 14 أغسطس يمكن أن تستمر عشرة أيام، لكنه لم يشأ تحديد المكان الذي ستجرى فيه “لأسباب أمنية”.

وقال إنّ الأولوية في هذا المسار هي للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية والتباحث في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق القانون.

لكنه أشار إلى أنه ليس المكان المناسب لإجراء حوار سياسي، مشدداً على أن إقحام سياسيين في المعادلة يمكن أن يضيع ساعات وساعات في البحث عن أمور لا علاقة لها بوضع حد للعنف أو زيادة المساعدات الإنسانية.

وأكد المبعوث الأمريكي أن “قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها غير المشروطة على المشاركة”، لكنه أشار إلى أن الجيش السوداني لم يعطنا تأكيداً بعد على مشاركته.

لكن بيرييلو قال “سنمضي قدما في هذا الحدث.. وهذا ما تمّ توضيحه للطرفين”.

وأشار إلى أنه في حال لم يحضر ممثلو الحكومة “سيتعذّر إجراء وساطة رسمية”، لكن تركيزنا سيبقى منصبّا على المسائل العملية.