بيرييلو: نأمل أن يغتنم الجيش السوداني الفرصة للعمل معاً لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان من خلال الانخراط في مباحثات سلام سويسرا

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قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إنه يأمل أن يغتنم الجيش السوداني الفرصة للعمل معهم لتحقيق نتائج حقيقية على الفور تحقق الاستقرار والسلام في السودان، من خلال انخراط الحيش في مباحثات سلام سويسرا الأربعاء المقبل.

وأضاف بيرييلو الذي وصل سويسرا أمس وانخرط في اجتماعات مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي حول مباحثات السلام المرتقبة: “لقد ألهمنا الزخم المتزايد من الشركاء الدوليين والمجتمع المدني السوداني قبل محادثات السلام المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء. أنا ممتن لخبراء الشؤون الإنسانية والمدافعين عن النساء والشباب السودانيين، والشركاء الأفارقة والخليجيين الذين يعملون على وقف العنف والمجاعة”.